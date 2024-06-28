У Міноборони пояснили, що робити, якщо у "Резерв+" не відображається бронь

Бронювання від мобілізації, яке є у паперовій формі, не завжди може відображатися у мобільному застосунку "Резерв+". Військовозобов'язані можуть повідомити про проблему. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 млн згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато" , - сказала вона.

Як зазначила заступниця міністра оборони, дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійної актуалізації, оновлення. Міноборони намагається вирішити це системно.

"Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації" , - додала Черногоренко.

Що таке застосунок "Резерв+"

Нагадаємо, що у травня 2024 року в Україні запустили роботу електронного кабінету військовозобов'язаного - це мобільний застосунок "Резерв+".

У застосунку військовозобов'язані українці можуть оновити персональні дані. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року. Також у "Резерв+" з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.

Крім того, у мобільному застосунку тепер з'явився статус бронювання від мобілізації. Міноборони вже внесло 340 тисяч записів.