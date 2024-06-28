У Держдепі США занепокоєні військовою співпрацею між Індією та Росією

У Державному департаменті Сполучених Штатів висловили занепокоєння щодо співпраці Індії з Росією у військовій та технологічній сферах. Про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, коментуючи свій нещодавній візит до Індії разом з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, повідомляє Європейська правда.

Представник Держдепу висловив занепокоєння щодо обміну секретними технологіями з Індією, враховуючи значні військові й технологічні партнерства Нью-Делі з Москвою.

"Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити деякі з цих взаємодій (між ними), і ми висловили певне занепокоєння. Але водночас, ми впевнені в Індії та довіряємо їй, та прагнемо розвивати наше партнерство в галузі технологій в контексті цих різних зв'язків" , – зазначив Кемпбелл.

За його словами, США у своєму "відвертому діалозі" з Індією чітко визначили, на які сфери впливають відносини між Нью-Делі та Москвою у військовому та технологічному плані.

"У контексті нашого стратегічного партнерства, я думаю, що важливою є наша здатність обмінюватися думками щодо сфер, де у нас іноді виникають розбіжності, робити це з повагою й намагатися, де це можливо, звузити ті сфери, де існують розбіжності" , – зауважив посадовець.

Минулого тижня Індія та США представили низку ініціатив, спрямованих на посилення співпраці в галузі напівпровідникових технологій, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин та сфери оборони в космосі.

В заяві, опублікованій після переговорів, підкреслювали, що обидві країни зобов'язалися запобігати несанкціонованій передачі чутливих технологій та технологій подвійного призначення "країнам, що викликають занепокоєння".