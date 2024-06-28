"Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди за минулий рік

Акціонери "Газпрому" на річних загальних зборах вирішили не оголошувати і не виплачувати дивіденди за підсумками 2023 року, ідеться в повідомленні холдингу, повідомляє Економічна правда.

Так, "Газпром" за підсумками 2023 року вперше з 1999 року одержав річний чистий збиток у розмірі 629 млрд рублів.

Виручка "Газпрому" знизилася до 8,5 трлн рублів з 11,6 трлн рублів роком раніше. Водночас показник чистий борг компанії зріс до 2,96 з 1,07 на кінець 2022 року.

Згідно з дивідендною політикою російського енергогіганта, рада директорів "Газпрому" має право змінити дивідендні виплати, якщо боргове навантаження перевищує рівень 2,5.

Видобуток газу групою "Газпром" у 2023 році становив 355 млрд кубометрів, знизившись майже на 14%. У 2022 році показник сягав 412 млрд кубометрів, у 2021 році - 514 млрд кубометрів.

Компанія зазначала, що зниження експортних обсягів на європейському ринку зумовлено відмовою від імпорту російського трубопровідного газу деякими країнами ЄС. Водночас 2023 року "Газпром" наростив поставки до Китаю східним маршрутом на 50%.