У МВС розповіли про базові правила безпеки на пляжах
Відправляючись відпочивати на водойми, українцям варто пам'ятати базові правила поводження, дотримання яких допоможе убезпечитись від нещасних випадків, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба МВС в Telegram.
Безпечні умови та місця для відпочинку
Так, громадян закликають купатися виключно у відведених для цього місцях. Для цього пляжі мають бути обладнані, мати рятувальні пости та доступ до укриттів.
Натомість у МВС закликають громадян не відвідувати "дикі" пляжі з невідомими водоймами, адже там є ймовірність наразитись на небезпеку у вигляді стрімкої течії. Крім того, у відомстві наголошують на необхідності уникати вод, де проводились бойові дії.
Обережність та спостереження
Також громадян під час сімейного відпочинку на воді закликають пильно стежити за дітьми. У випадку, якщо ви почуваєте себе невпевнено у воді, варто користуватись надувними плавальними засобами (круги, поплавки та інше - ред.).
Крім того, у МВС закликають українців опанувати необхідні навички з надання першої допомоги, які можуть позитивно вплинути на хід ситуації у надзвичайних умовах.
Необхідний стан здоров'я
У відомстві закликають громадян не вживати алкоголь на пляжах. Також не варто йти у воду одразу після вживання їжі.
Важливо перед відпочинком ознайомитись з перевіреним фахівцями списком водойм та пляжів, де дозволено відпочивати. Такий перелік публікують міські ради чи військові адміністрації.
У МВС принагідно нагадали, що у випадку надзвичайної ситуації варто звертатись на єдиний номер спецслужб "112" чи окремо за телефонами "101", "102" чи "103".