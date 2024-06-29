У МВС розповіли про базові правила безпеки на пляжах

Відправляючись відпочивати на водойми, українцям варто пам'ятати базові правила поводження, дотримання яких допоможе убезпечитись від нещасних випадків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба МВС в Telegram.

Безпечні умови та місця для відпочинку

Так, громадян закликають купатися виключно у відведених для цього місцях. Для цього пляжі мають бути обладнані, мати рятувальні пости та доступ до укриттів.

Натомість у МВС закликають громадян не відвідувати "дикі" пляжі з невідомими водоймами, адже там є ймовірність наразитись на небезпеку у вигляді стрімкої течії. Крім того, у відомстві наголошують на необхідності уникати вод, де проводились бойові дії.

Обережність та спостереження

Також громадян під час сімейного відпочинку на воді закликають пильно стежити за дітьми. У випадку, якщо ви почуваєте себе невпевнено у воді, варто користуватись надувними плавальними засобами (круги, поплавки та інше - ред.).

Крім того, у МВС закликають українців опанувати необхідні навички з надання першої допомоги, які можуть позитивно вплинути на хід ситуації у надзвичайних умовах.

Необхідний стан здоров'я

У відомстві закликають громадян не вживати алкоголь на пляжах. Також не варто йти у воду одразу після вживання їжі.

Важливо перед відпочинком ознайомитись з перевіреним фахівцями списком водойм та пляжів, де дозволено відпочивати. Такий перелік публікують міські ради чи військові адміністрації.

У МВС принагідно нагадали, що у випадку надзвичайної ситуації варто звертатись на єдиний номер спецслужб "112" чи окремо за телефонами "101", "102" чи "103".