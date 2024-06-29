У Чернівецькій області відкрився перший McDonald’s

У місті Чернівці відкрили перший в області ресторан мережі McDonald’s. Заклад також став першим відкритим у 2024 році, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s в Україні.

Заклад відкрили у Чернівцях на вул. Героїв Майдану, 184. Заклад став першим у області.

МакДональдз у Чернівцях має площу понад 605 м2. Він налічує 175 місць у залі та 136 на терасі. В залі працюють 12 цифрових терміналів самообслуговування, є сервіс обслуговування за столиком. Автомобілісти зможуть придбати страви на МакДрайві. А за кілька тижнів після відкриття працюватиме також служба доставки МакДелівері.

Графік роботи ресторану — з 7:00 до 22:30, МакДрайву — з 5:00 до 22:30.

Ресторан у Чернівцях — перший МакДональдз, який відкривається у 2024 році. Загалом план на 2024 рік передбачає відкриття 6 ресторанів. і в Україні тепер працює 101 заклад, а мережа загалом налічує 118 ресторанів.

Нагадаємо:

Протягом 2024 року мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs планує відкрити свої філіали в Ужгороді, Чернівцях та передмісті Києва. Загалом компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні.