У Парижі протестували через перемогу ультраправих на виборах

Ввечері у неділю, 30 червня, в Парижі спалахнули протести через перемогу в першому турі парламентських виборів ультраправої партії "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

На столичній площі Республіки зібралися прихильники "Нового народного фронту" - альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія "Франція нескорена".

Причиною мітингу стало друге місце "Нового народного фронту" в першому турі парламентських виборів.

Мітингувальники, більшість яких були молодими, скандували гасла на кшталт "Фашисти - геть!".

18-річна учасниця протесту зазначила, що глибоко розчарована результатами і буде "ходити від дверей до дверей", щоб переконати людей проголосувати в другому турі, інакше вона буде жити "у Франції, яка не є тією Францією, в якій вона сподівалася жити".

Place de la République - 30 juin 2024#Election2024 pic.twitter.com/t4OKrwqST2 — Julie Dungelhoeff (@JDungelhoeff) June 30, 2024

Парламентські вибори у Франції

На початку червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту. За їхніми підсумками, у Франції партія президента Еммануеля Макрона зазнала поразки, на бравши понад 15%. Натомість ультраправа партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен набрала більше 30%.

Через такі результати, Макрон розпустив Національні збори Франції й оголосив у країні дострокові парламентські вибори.

Перший тур виборів відбувся у неділю, 30 червня. За результатами екзит-полів, у першому турі перемогу також здобула ультраправа партія "Національне об'єднання".