Нетаньягу: Ізраїль воюватиме в Газі до ліквідації ХАМАСу

Ізраїль буде продовжувати воювати у Секторі Газа до повної ліквідації ХАМАС та доки не будуть досягнуті всі інші цілі війни. Перспективи укладення мирної угоди слабшають.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на засіданні уряду в неділю, 30 червня, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати" , - зазначив глава уряду в своєму дописі у соцмережі після засідання Кабінету міністрів.

За словами Нетаньягу, метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в Секторі Газа, і перетворення території на таку, яка б ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.

"Тим, хто сумнівається у досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей" , - додав прем'єр-міністр.

Мирний план по війні у Секторі Газа

Сполучені Штати підштовхують Ізраїль погодитися на угоду про припинення вогню, яка складається з трьох частин і підтримується кількома країнами, зокрема Францією, Великою Британію, Єгиптом, Катаром, а також Європейською комісією.

Угода включає кілька умов, зокрема, виведення ізраїльських військ з міст у Секторі Газа, надання гуманітарної допомоги та звільнення сотень палестинських в'язнів в обмін на повернення ХАМАСу частини заручників і полонених ізраїльських солдатів.

Однак напружені дипломатичні переговори між двома сторонами ризикують не дати результату, оскільки Ізраїль та ХАМАС відмовляються домовлятися про перебіг переговорів щодо імплементації угоди про припинення вогню.

ХАМАС намагається зробити переговори зосередженими на обміні полоненими, в той час як ізраїльський уряд наполягає на тому, що переговори повинні також стосуватися демілітаризації Сектору Газа.

Днями Нетаньягу заявив про готовність погодитися лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка дозволить Ізраїлю продовжувати бойові дії у Секторі Газа.