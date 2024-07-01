Китай кидає виклик НАТО і Заходу – генсек Альнясу

У НАТО не вважають Китай супротивником, але переконані, що Пекін кидає йому виклик.﻿ Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці" , - сказав очільник альянсу.

Столтенберг також зазначив, що Китай створює небезпеку для Тайваню і сусіднім країнам. Він запідозрив Китай у військовій підтримці Росії та заявив, що Пекін "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".

Відносини Китаю зі США і країнами Заходу

Нагадаємо, раніше посол США у Пекіні Ніколас Бернс заявив, що Китай не займає нейтралітет, а фактично встав на бік російського диктатора Волордимира Путіна у війні проти України.

Згодом Бернс додав, що Пекін некоректно оцінив вплив на свої відносини з Європою, коли підтримав Росію у війні з Україною. Зв'язки між другою економікою у світі та західними демократіями слабшають.

Зокрема, Китай і Росія знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США.

Також президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде шукати способи врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.