Макрон закликав протистояти ультраправим у другому турі виборів

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував на той час ще екзитполи, які прогнозували перемогу ультраправих, та закликав до "демократичного єднання" у другому турі парламентських виборів, щоб протистояти ультраправим, повідомляє Європейська правда.

Президент Франції зазначив, що висока явка у першому турі дострокових парламентських виборів підтвердила важливість цього голосування для французів і прагнення "прояснити політичну ситуацію".

Макрон закликав до "широкого демократичного і республіканського єднання" перед другим туром голосування, що остаточно визначить переможців у мажоритарних округах.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість. Явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.

Лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла назвав результати "безапеляційним вердиктом" і сигналом про те, що французи прагнуть змін. Він також повторив, що готовий йти на прем’єрську посаду, якщо політсила отримає абсолютну більшість.

За підсумками виборів у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.