Нафта почала тиждень зі зростання

Котирування нафти зростають вранці у понеділок, 1 липня, повідомляє Enkorr.

На 8:14 за київським часом вересневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,38 (0,45%) – до $85,38 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $0,26 (0,3%), досягнувши $85 за барель. Серпневі контракти, термін обігу яких минув із закінченням попередніх торгів, здорожчали того дня на $0,02 – до $86,41 за барель.

Серпневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,36 (0,44) – до $81,9 за барель. 28 червня контракт здешевшав на $0,2 (0,2%), до $81,54 за барель.

У червні Brent здорожчала на 1,2%, WTI – на 5,9%.

В Атлантиці розпочався сезон ураганів, і трейдери стежать за тим, як вони можуть позначитися на торгівлі нафтою у США.

Наближаючись із південного сходу до Карибських островів, ураган «Беріл» посилився до четвертої категорії, передає АР. Національна служба США попередження про урагани (National Hurricane Center, NRC) прогнозує, що «Беріл» викличе штормовий приплив і через швидкість вітру загрожуватиме життю. NRC вважає ситуацію дуже небезпечною.