У Запоріжжі затримали підозрюваного у вбивстві місцевого посадовця

Правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до вбивства посадовця Запорізької міської ради Максима Денщіка. Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі та Національній поліції України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури встановлено особу громадянина, який причетний до умисного вбивства посадовця Запорізької міської ради (ст. 115 КК України)" , - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 11 червня 2024 року вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя невідомий стріляв у керівника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Як зазначається, поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Відпрацювали відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження, для встановлення обставин призначено низку експертиз.

Масштабна робота тривала понад два тижні. У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів - чоловіки 21 та 33 років, обидва - жителі інших регіонів країни.

Одного з них затримано в порядку ст. 207 КПК України та повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ст. 115 КК України). Наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Іншого - оголосили в розшук.

Вбивство посадовця Запорізької міської ради

Нагадаємо, 11 червня у Запоріжжі стріляли з вогнепальної зброї у місцевого посадовця. Він помер у лікарні.

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, мова йде про Максима Денщіка. ЗМІ пишуть, що він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.