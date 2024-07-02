Південна Корея проводить перші артилерійські навчання за 6 років

Південна Корея після 6 років перерви відновила військові артилерійські навчання з бойовою стрільбою неподалік міжкорейської лінії розмежування. Причиною тому стали регулярні "сміттєві" атаки із боку КНДР, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як зазначає видання Korea Times, цей крок було зроблено майже через місяць після того, як 4 червня Південна Корея повністю призупинила дію міжкорейської військової угоди 2018 року через кампанії Північної Кореї з використанням сміттєвих куль і спроб порушити роботу GPS-сигналів поблизу прикордонних островів.

Зазначається, що з кінця травня Північна Корея запустила через кордон понад 2000 повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські повітряні листівки, які розсилали північнокорейські мігранти-втікачі й активісти на Півдні.

Таким чином, призупинення дозволило Південній Кореї відновити навчання для зміцнення оборони на передовій.

"Раніше артилерійські та військово-морські навчання, а також польові маневри на рівні полку були заборонені через наземні та морські буферні зони, встановлені в цьому районі. Безпольотні зони також були позначені поблизу кордону для запобігання випадкових зіткнень літаків" , - йдеться в повідомленні.

За даними армії Південної Кореї, війська зробили близько 140 пострілів із самохідних гаубиць K9 і K105A1 під час навчань на фронтових полігонах у провінціях Кьонгідо і Канвондо, розташованих за 5 кілометрів від військової демаркаційної лінії в демілітаризованій зоні (ДМЗ), що розділяє дві Кореї.

"Армія надалі регулярно проводитиме артилерійські навчання та підготовку маневрених підрозділів у прикордонних районах" , - заявили в армії.

"Сміттєві" атаки КНДР

Нагадаємо, Північна Корея систематично випускає на територію південних сусідів т.зв. сміттєві кулі, які були наповнені гноєм та побутовими відходами. В одній із таких нещодавно було виявлено паразитів.

Раніше, 3 червня, Північна Корея оголосила про намір припинити відправляти повітряні кулі зі сміттям через кордон на південь до свого сусіда. Разом з тим Пхеньян пообіцяв поновити таку практику у разі, якщо з Південної Кореї знову будуть надіслані з повітря листівки, що і сталось.