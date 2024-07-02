Понад 40% українців бачать єдність у суспільстві – опитування

Відносна більшість українців (44%) вважають, що в суспільстві зараз є єдність. З них вважають, що мова про саме повну єдність - 10%, а решта 34% - скоріше схиляються до думки, що є єдність.﻿ Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Утричі менше респондентів (15%) вважають, що зараз в Україні варто говорити про роз’єднаність.

Разом з цим третина українців (36%) вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".

Відносно найбільше респондентів пояснювали наявність елементів роз’єднаності в суспільстві такими причинами:

Випадками корупції (16%);

Мовним питанням (14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення ("дискримінація людей, які розмовляють російською мовою", "повинна бути лагідна українізація");

Браком компетентності у владі, недовірою до дій влади і офіційної інформації від влади (13%). "Несвоєчасне ухвалення необхідних законів", "до населення претензій немає, до влади - є";

Несправедливістю, що різні люди по-різному відчувають війну (11%). "Не всі регіони відчувають загрозу війни", "немає взаєморозуміння між тими, хто на фронті і хто - у тилу";

Браком взаєморозуміння та взаємодопомоги, "кожен сам за себе" (9%). "Кожен дбає про себе", "люди не підтримують один одного";

Наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%). "Є проросійські люди, які вважають, що з Росією буде краще", "багато "ждунів", особливо серед старшого покоління"

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, враховуючи об’єктивні обставини нинішньої ситуації, оцінка суспільної єдності є на досить непоганому для країни рівні.

"І, вочевидь, є кращою, ніж якщо орієнтуватися на потік негативної інформації в соціальних медіа" , - сказав він.

За його словами, перегляд причин роз’єднаності, які наводять громадяни, створює стійке враження, що багато з них об’єднує гостра реакція на "несправедливість" (яка може проявлятися по-різному і в різних сферах).

Відповідно до результатів опитувань КМІС стабільно понад 70% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно для досягнення Україною успіху. Проте все більш гострою є вимога справедливого розподілу тягаря воєнного часу між громадянами.

"У найближчий період особлива увага має приділятися саме відчуттю справедливості серед українських громадян" , - констатував соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.