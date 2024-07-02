У Нідерландах офіційно почав роботу новий уряд

У Нідерландах офіційно розпочинає роботу новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Діком Схоофом, повідомляє Європейська правда.

Вранці шістнадцять міністрів уряду Схоофа, включно з прем'єром та віцепрем'єрами, склали присягу у присутності короля у палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Перед тим король Віллем-Александр і Схооф підписали укази про його призначення прем'єр-міністром.

Нагадаємо, в середині червня після шести місяців коаліційних переговорів Партія свободи Вілдерса PVV, правоцентристська ліберальна VVD, центристський Новий суспільний договір і популістська фермерська партія BBB у четвер завершили розподіл ключових посад у новому кабінеті.

Посада міністра оборони відійде ліберальній партії VVD, яку представляє теперішній прем’єр Нідерландів Марк Рютте, відомство має очолити Рубен Брекельманс.

Центристська партія "Новий суспільний договір", заснована колишнім християнським демократом Пітером Омтцігтом, матиме чотири міністерські посади, серед них – глави МЗС. Міністерство очолить Каспар Вельдкамп, колишній посол в Ізраїлі та Греції.

Попередній прем’єр-міністр Марк Рютте, який з 1 жовтня офіційно стане генсеком НАТО, обіймав прем’єрську посаду найдовше у сучасній історії Нідерландів.

Він вперше став очільником уряду у 2010 році і у серпні 2022 року перевищив термін попереднього "рекордсмена" Рууда Лубберса, який був прем’єром з кінця 1982 року до кінця літа 1994 року.