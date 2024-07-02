В ОП розповіли про реакцію Зеленського на пропозицію Орбана про припинення вогню

Президент Володимир Зеленський у відповідь на озвучену угорським прем'єром Віктором Орбаном пропозицію "зупинити вогонь, а потім вести переговори з Росією" виклав своє бачення досягнення миру. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє Ліга.net.

Відповідаючи на запитання, якою була реакція Офісу президента і самого президента на слова Орбана під час пресконференції, Жовква зазначив, що переговори спочатку тривали у форматі тет-а-тет, а потім у складі делегацій, і ця позиція лунала і під час цих зустрічей.

"Так, він висловив свою думку. До речі, скажу вам, що це не перша країна, яка говорить про такий можливий варіант розвитку подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію – позицію України, яка доволі чітка, зрозуміла і відома" , – зазначив заступник глави ОП, маючи на увазі формулу миру.

Він наголосив, що Україна прагне миру і має для цього необхідні інструменти – відбувся перший Саміт миру і триває підготовка до другого.

Як зазначив Жовква, у процесі підготовки до цього саміту Україна вибудує проєкт плану з усіма державами, які до цього готові, зокрема і з Угорщиною, і тоді вже, якщо РФ буде готовою говорити про цей план, а не говорити мовою ультиматумів, то можна буде розглядати присутність представників РФ на другому саміті.