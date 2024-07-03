ISW: Орбан хоче стати миротворцем, але його зусилля марні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, використав свій неоголошений візит до Києва 2 липня, щоб представити себе як миротворця після початку головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, але зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні, вважають в Інституті вивчення війни (ISW), пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Уряд Угорщини підкреслив, що Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським спеціально, щоб попросити "розглянути тимчасове припинення вогню" та "прискорити мирні переговори, враховуючи, що «правила міжнародної дипломатії повільні та складні".

ISW продовжує оцінювати, що припинення вогню в Україні на поточних лініях навряд чи стримає подальшу російську агресію та лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України.

Пропозиція Орбана Зеленському

Учора, 2 липня, під час візиту до Києва Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

В Офісі президента відреагували: Угорщина не стала першою країною, яка пропонує Україні припинити вогонь, але Київ має свій план, як досягти миру.