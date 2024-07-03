Польща планує обмежить доходи Білорусі від транзиту

Польща хоче обмежити доходи Білорусі від транзиту. Тому на великому транзитному терміналі запровадять перевірки, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначає видання RMF FM, було прийнято рішення запровадити дуже ретельний контроль на митному терміналі на кордоні Польщі та Білорусі. Йдеться термінал Малашевичі Люблінського воєводства.

Польські дипломати заявили виданню, що це має бути "жорсткий крок проти Мінська".

У Малашевичах знаходиться так званий "сухий порт", через який проходять левова частка товарів зі сходу, включаючи наземні постачання з Китаю. Вони їдуть залізницею до європейських країн. Транзит є значним джерелом доходу білоруського режиму. Обмеження транзиту може призвести до наслідків.

Міністерство закордонних справ Польщі розраховує на тиск Китаю на Білорусь. Як очікується, це має призвести до виконання лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком польських вимог.

RMF FM зазначає, що польська сторона вирішила проводити детальні та ретельні перевірки товарів, які в’їжджають. Метою перевірок є запобігання потраплянню небезпечних предметів і речовин до ЄС.

Видання також повідомляє, що кілька днів тому дипломатичними каналами до Мінська надійшов сигнал про те, що Польща "більше не терпітиме" міграційного тиску на кордоні, а також затримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута.

Білорусь поки офіційно не коментувала та не давала відповіді на сигнали Польщі.

Конфлікт Польщі та Білорусі

Одна з причин конфлікту між країнами - це міграційна криза, коли тисячі нелегальних мігрантів хотіли прорватися на територію Польщі з Білорусі. Крім того, конфлікт загострився з початку повномасштабної війни РФ проти України, коли Москва розмістила свої війська на території Білорусі.

Польща укріплює кордон з Білоруссю, збудувала паркан, а також заявила про будівництво сучасних фортифікацій.