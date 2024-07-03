Кабмін має забезпечити невелике зростання мінімальних соцстандартів – віце-спікер

Верховна рада має предметно обговорити питання замороження соцстандартів, запропоноване Кабінетом міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2025-2027 роки.﻿ Про це заявила віцеспікер парламенту Олена Кондратюк, повідомляє Економічна правда.

"Згодна з колегами - це занадто жорсткий підхід у той час, як зростають тарифи на електроенергію для населення та ціни на все найнеобхідніше. Держава має підтримувати тих, хто залишається в країні і мотивувати повертатися із за кордону всіх, хто хоче долучитися до повоєнної відбудови та відновлення" , - написала Олена Кондратюк у Фейсбук.

На її думку, така соціальна політика не дає людям жодної надії на краще та лише посилює зневіру.

"Уряд має знайти можливості забезпечити бодай невелике зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, яке принаймні покриє очікувану інфляцію у 2025-26 роках" , - вважає віцеспікер.

28 червня уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Серед іншого вона передбачає заморожування соціальних стандартів (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн, прожитковий мінімум - 2920 грн).