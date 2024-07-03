Зеленський підтвердив переговори щодо транзиту азербайджанського газу до ЄС
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, щоб зберегти свою роль транзитної країни та допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.
Угода про заміну російського газу на азербайджанський – "одна з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV. Зараз, за словами президента, "цим займаються члени Кабінету міністрів".
Про те, що європейські чиновники обговорюють продовження постачання газу через Україну, агентство повідомило у червні.
"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Російською Федерацією.
"Ми не хочемо, щоби вони заробляли тут гроші", – сказав Зеленський.
Використання великих трубопроводів України допомогло б забезпечити необхідне фінансування для економіки, що постраждала від війни, де прибутки від транзиту становили близько 1 млрд доларів у 2021 році.
Існують також побоювання, що трубопроводи, що не використовуються, можуть стати об'єктами воєнних атак або прийти в непридатність, яку дорого буде відновити, зазначає агентство. Раніше цього року РФ вже намагалася пошкодити частину інфраструктури газосховищ України, завдаючи ракетних ударів.
"Якщо це буде нормальний контракт на постачання неросійського газу до європейських країн, які нам симпатичні, то ми як майбутні члени ЄС повинні будемо підтримати наших друзів", – сказав Зеленський.