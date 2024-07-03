Зеленський підтвердив переговори щодо транзиту азербайджанського газу до ЄС

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, щоб зберегти свою роль транзитної країни та допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Угода про заміну російського газу на азербайджанський – "одна з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV. Зараз, за словами президента, "цим займаються члени Кабінету міністрів".

Про те, що європейські чиновники обговорюють продовження постачання газу через Україну, агентство повідомило у червні.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться" , – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Російською Федерацією.

"Ми не хочемо, щоби вони заробляли тут гроші" , – сказав Зеленський.

Використання великих трубопроводів України допомогло б забезпечити необхідне фінансування для економіки, що постраждала від війни, де прибутки від транзиту становили близько 1 млрд доларів у 2021 році.

Існують також побоювання, що трубопроводи, що не використовуються, можуть стати об'єктами воєнних атак або прийти в непридатність, яку дорого буде відновити, зазначає агентство. Раніше цього року РФ вже намагалася пошкодити частину інфраструктури газосховищ України, завдаючи ракетних ударів.