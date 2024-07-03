Зеленський пообіцяв програми для допомоги українцям у час дефіциту електрики
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Економічна правда.
"Провів сьогодні наради з урядовцями – премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку", - сказав Зеленський.
Він додав, що "зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс".
"Найближчим часом урядовці представлять усю конкретику", - наголосив президент.
Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.
Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.