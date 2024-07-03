Зеленський пообіцяв програми для допомоги українцям у час дефіциту електрики

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Економічна правда.

"Провів сьогодні наради з урядовцями – премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку" , - сказав Зеленський.

Він додав, що "зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс".

"Найближчим часом урядовці представлять усю конкретику" , - наголосив президент.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.