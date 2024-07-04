Байден може втратити підтримку спонсорів через невдалі дебати – ЗМІ

Через сумніви у здатності чинного президента Джо Байдена виграти президентські вибори, на виборах до Конгресу великі бізнесмени планують збільшити підтримку інших кандидатів від Демократичної партії.﻿ Про це повідомляє Axios, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що причиною такого рішення є невпевненість у здатності Байдена виграти президентські вибори в листопаді. Особливо потужними ці побоювання виявилися після провального виступу чинного президента на дебатах із Дональдом Трампом минулого тижня.

Співрозмовники видання у ділових та політичних колах розповіли, що деякі з донорів уже перерахували кошти учасникам виборів до Конгресу, зокрема кандидату в Сенат від Арізони, чинному члену палати представників, демократу Рубену Гальєго.

За даними джерела видання у Демпартії, один із донорів на 50% збільшив свій внесок для Комітету, що сприятиме обранню демократів у Сенат. Після дебатів виборчі штаби кандидатів у штатах, де республіканці й демократи мають рівні шанси на перемогу, зареєстрували "наплив" пожертв.

Старший науковий співробітник Інституту США та Канади РАН Дмитро Кочегуров зазначив, що демократи фактично змирилися з перемогою Трампа і хочуть зосередитися на зміцненні законодавчих позицій. Перемога у Палаті представників та утримання влади в Сенаті, дозволить їм паралізувати політику Трампа по багатьох напрямках.

Водночас, керівник компанії "Дубравський консалтинг" Павло Дубравський зазначив, що на нинішньому етапі спад припливу фінансових коштів не сильно нашкодить кампанії Байдена. За словами політтехнолога, кошти більш важливі для кампаній із виборів до Конгресу, адже на президентському рівні переломним фактором є бренд кандидата. Слабкий бренд для Байдена набагато небезпечніший, ніж спад, що поки не дуже сильно відчувається у фінансуванні.

Кампанія Трампа повідомила, що днями зібрала у II кварталі 2024 р. 331 млн доларів. За даними демократів, Байден та його союзники за аналогічний період зібрали 264 млн доларів.

Видання зазначило, що донори поки що не ухвалили фінального рішення про масове перенаправлення коштів та чекають нових опитувань, щоб зрозуміти, наскільки невдалі дебати вплинули на рейтинг Байдена. Згідно з оприлюдненим журналом The Puck закритим опитуванням від 30 червня, 40% тих, хто голосував за Байдена у 2020 році, підтримують його зняття з президентських перегонів. У травні таких було 25%. У штатах, які вагаються кого з двох кандидатів підтримати, за вихід чинного президента з кампанії висловилися 55% виборців.

Зафіксовано і рекордний спад підтримки Байдена за тиждень від початку проведення таких підрахунків з кінця 2021 року.

Невдалі дебати Джо Байдена

Минулого четверга, 27 червня, у США відбувся перший тур дебатів головних кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа. Чинний президент під час дискусії виглядав непереконливим і непідготовленим та програв битву.

Після поразки низка конгресменів і сенаторів від Демократичної партії задумалися над заміною Байдена на посту кандидата в президенти. Найбільш імовірним замінником називають чинного віце-президента Камалу Гарріс.

Зокрема, демократи планують підписати листа з вимогою до Байдена знятися з перегонів.

3 липня в ефірі Bloomberg Surveillance один із великих спонсорів демократів Чарльз Майєрс заявив, що Байден має 4-5 днів, щоб ухвалити рішення про те, буде він брати участь у виборах чи ні.

Водночас сам Байден заявив про намір надалі висуватися і запевнив колег по партії у готовності до переобрання.