ЗСУ відступили з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру – ОСУВ "Хортиця"

Українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції" , - розповів він.

Однак, за даними спікера, там ворог не припиняє своїх активних бойових дій.

"У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, - взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я" , - зазначив Волошин.

Ситуація в районі Часового Яру

Лише за минулу добу на цьому напрямку в районі Часового Яру було зафіксовано 238 обстрілів з усіх видів озброєння. Попередня доба - майже 260, ще попередня - теж понад 270 обстрілів.

"Більша частина ворожих обстрілів приходиться саме якраз на південну частину міста Часів Яр. Проведено було на всьому напрямку 34 ворожих штурми. Два штурми цієї доби було проведено ворогом на Часів Яр. Ну і ворожа авіація на напрямку завдала 16 авіаударів, скинувши 22 КАБи. По Часовому Яру цієї доби був один удар - некерованими авіаційними ракетами" , - розповів Волошин.

Ворожа армія, за його даними, під прикриттям артилерійськими обстрілами, скидами дронів, прикриває проведення своїх штурмових дій.

"І за ту добу було знищено 78 окупантів на напрямку, 140 отримали поранення, двох наші військові взяли в полон. Також там було знищено кілька одиниць ворожої техніки: 1 САУ, 1 МТЛБ, дві гаубиці та 7 складів з боєприпасами противника" , - додав спікер.

Мікрорайон окупанти повністю знищили

3 липня аналітики DeepState повідомили, що окупанти "повністю стерли" мікрорайон "Канал" в Часовому Яру. Аналітики кажуть, що окупація цього мікрорайону вартувало росіянам величезних втрат. Також вони фактично знищили усі багатоповерхівки у житловому масиві.

Як зазначають в Інституті вивчення війни 4 липня, фіксується просування окупантів поблизу Авдіївки, в східній частині Часового Яру, та є тактичний успіх на Торецькому напрямку.