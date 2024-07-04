Путін хоче повернутись до "стамбульських переговорів" з Україною

Правитель Росії Володимир Путін на зустрічі "ШОС Плюс" заявив, що Росія може повернутись до так званих "стамбульських домовленостей" щодо миру між РФ та Україною, хоча нещодавно озвучував інші умови для перемовин, повідомляє Українська правда.

"Стамбульські домовленості залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів" , – сказав російський диктатор.

Путін запевняє, що Росія ніколи не відмовлялась і "зараз готова до продовження мирних переговорів (з Україною)". За версією лідера Кремля, начебто Україна сама відмовилась від переговорів за вказівкою Великобританії та США.

Путіну також ввижається, що "стамбульські домовленості" влаштують Україну, бо вона начебто їх "парафувала".