Пишний підтвердив, що НБУ планує ввести ліміти для карткових переказів

Національний банк України введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.﻿ Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення" , - сказав Пишний.

За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".

"Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми" , - повідомив голова НБУ

Раніше повідомлялося, що НБУ допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Наразі обговорюється варіант лімітів - не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку.