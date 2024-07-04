Президент Словаччини обіцяє збільшити постачання електрики в Україну

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що Братислава насправді робить "велику роботу" для Києва попри її імідж у ЗМІ, який підкреслює стриманість уряду прем'єра Роберта Фіцо щодо підтримки України, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Братислава допомагає Києву, про що свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну, чиї потужності знищуються російськими ударами.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України" , – сказав Пеллегріні на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції.

Він також підкреслив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку РФ на сході й півдні України.

Крім того, Пеллегріні заявив, що Братислава готова прийняти більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.

Раніше президент Словаччини заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.

Слід зазначити, що уряд Роберта Фіцо після приходу до влади заявив, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні й виступає за мирне вирішення конфлікту.

При цьому уряд Роберта Фіцо не припинив комерційних поставок зброї Києву та офіційно підтримує відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.