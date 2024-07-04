Світові ціни на каву зросли на 20% через спеку в Азії – ЗМІ

Світові ціни на каву зросли приблизно на 20% у другому кварталі 2024 року на тлі надзвичайної спеки в основних регіонах вирощування в Азії.﻿ Про це пише Nikkei Asia, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що ф’ючерси на каву робуста в Лондоні були на 18,1% вищими наприкінці червня 2024 року, ніж наприкінці березня того ж року, і 6 червня вони досягли історичного максимуму в 4394 дол за тонну.

При цьому повідомляється, що ф’ючерси на каву сорту арабіка зросли на 20,6%.

Основною причиною стрибка цін стала спека у Південно-Східній Азії. З квітня середні температури повітря у В'єтнамі, Таїланді та на Філіппінах були вищими за норму і досягали 48 градусів за Цельсієм.

В повідомленні йдеться, що у В'єтнамі фермери зіткнулися із посухою, яка може вплинути на осінній урожай. В'єтнам виробляє близько 40% світового обсягу зерен робусти, яка використовується для приготування розчинної кави.

"Урожай сорту робуста торік був поганим, тому ціни зростають через побоювання, що другий рік поспіль урожай буде мізерним, і це продовжить жорсткий баланс між попитом і пропозицією", – сказав представник торгового дому S.Ishimitsu & Co Масанобу Такано.

Вартість гуртових постачань робусти у квітні 2024 року зросла на 16,8% – до 1,93 дол за фунт. Таким чином індекс гуртових цін на другу за популярністю каву в зернах досяг найвищої ціни з 1979 року.

Нагадаємо, ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор.