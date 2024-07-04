Ердоган попередив Сі Цзіньпіна про небезпеку через війни в Україні та Газі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, під час візиту до Астани на 24-й саміт Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва, зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Під час зустрічі вони обговорили відносини Китаю та Туреччини, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом.

Зокрема, Ердоган заявив, що метою є продовження кроків, спрямованих на покращення відносин між Туреччиною та Китаєм у всіх сферах, і що це піде на користь обом країнам.

Він також підкреслив, війна в Україні та конфлікт Ізраїлю та Палестини можуть поширитись на регіональному та глобальному рівнях. Турецький президент додав, що міжнародне співтовариство повинно вжити ефективних заходів проти цього.

Позиція Туреччини щодо війни

Попри те, що Туреччина засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, країна зберігає нейтральну позицію і час від часу пропонує свій майданчик для мирних переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця року розробить чіткий мирний план завершення війни і озвучив єдиний можливий формат переговорів з Путіним.

Однак вчора Ердоган знову заявив, що його країна хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та Російською Федерацією.