Ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості – опитування

Результати найновіших двох опитувань у Франції прогнозують, що правопопулістське "Національне об’єднання" все ж не отримає абсолютної більшості у Національній асамблеї, повідомляє Європейська правда.

За прогнозами, які дає опитування Elabe на замовлення BFMTV і La Tribune Dimanche, "Нацоб’єднання" і їхні соратники можуть отримати від 200 до 230 мандатів.

Це буде для них блискучою перемогою порівняно з попереднім складом, де "Нацоб’єднання" мало лише 89 представників, проте недостатньо для абсолютної більшості, чого прагнув формальний лідер партії Жордан Барделла, зокрема називав це умовою свого прем’єрства.

Альянс лівих партій та інші ліві, які йдуть окремо, можуть здобути від 165 до 190 мандатів, дещо більше, ніж на попередніх виборах.

Пропрезидентському блоку прогнозують болючу поразку з результатом від 120 до 140 місць, порівняно з 245 у попередньому скликанні. Праві "Республіканці" та інші праві можуть отримати від 35 до 50 мандатів.

Схожу картину дає прогноз від OpinionWay на замовлення Les Echos і Radio Classique: "Нацоб’єднання" може отримати від 205 до 230 мандатів.

Лівим прогнозують 145-175 місць, пропрезидентському блоку – 130-162 мандати, "Республіканцям" та іншим правим – 38-50 мандатів.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня. Явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.

Макрон після оголошення проміжних результатів закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

За підсумками виборів у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.