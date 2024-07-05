В РФ проблеми з імпортом китайських товарів через посилення контролю – ЗМІ

Китай з 1 липня посилив експортний контроль над продукцією, яка може використовуватися у військовій промисловості РФ та товарах подвійного призначення.﻿ Про це повідомляє The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Повідомляється, що для експорту вибраної продукції з 1 липня потрібен дозвіл Міністерства торгівлі Китаю або ліцензія на експорт товарів подвійного призначення. Нові вимоги запроваджуються для всіх експортерів КНР.

До списку обмежень потрапило – обладнання, програмне забезпечення, технології, запчастини, комплектуючі, двигуни для авіації та космонавтики; компоненти для виробництва газових турбін; частина устаткування і софту для ливарної та металургійної промисловості; будь-яка проєктна і технологічна документація для цих галузей.

Зазначається, що це вже ускладнило доставку в РФ промислового обладнання і техніки, скаржаться російські імпортери. Деякі з них уже зіткнулися через це з проблемами.

В повідомленні йдеться, що перше, що відіб'ється практично на всіх поставках до Росії, – це затягування термінів. Тепер набагато більше вантажів будуть оглядатися митниками. Раніше в російських імпортерів оглядали добре якщо один контейнер із 50.

Крім того, огляди ставлять під загрозу сірі та чорні схеми поставок - коли під виглядом однієї продукції декларується інша – наприклад, запчастини до літаків їдуть як пластикові тазики або взагалі не декларується частина вантажу.