Ексочільник Агентства відновлення назвав маніпуляцією звинувачення Мінфіну

Колишній очільник Агентства відновлення Мустафа Найєм спростовує звинувачення Мінфіну в неефективному використанні агентством коштів, виділених міжнародними партнерами, а також низку інших тверджень, повідомляє Економічна правда.

"Міністерство фінансів вийшло в публічну площину з низкою дивних коментарів. Один з них про те, що Агентство відновлення не використало жодної гривні з 7,8 млрд від партнерів. Оскільки це офіційна позиція державного органу, який, маніпулюючи фактами та цифрами, ставить під сумнів роботу всієї команди Агентства, вважаю за необхідне надати пояснення" , - заявив він.

За словами Мустафи Найєма, останнім часом Міністерство фінансів України у публічній площині стверджує, що:

У 2024 році для Агентства відновлення передбачено ресурс від усіх МФО на суму 7,8 млрд гривень, однак станом на 1 червня 2024 року з цієї суми Агентство відновлення не витратило жодної гривні. Агентство відновлення не надало проєкту водогону в Миколаївській області. Середня заробітна плата за квітень в Агентстві відновлення склала 35,3 тисячі грн. Агентство відновлення одразу отримало транш на €150 мільйонів від Єврокомісії, але довела плани фінансування підрядникам без офіційного урядового схвалення.

Про кошти на ремонт доріг

"Перш за все, йдеться не про 7,8 млрд, а про 7,6 млрд гривень, і мені трохи дивна помилка Мінфіну у 200 млн грн в офіційній комунікації щодо коштів міжнародних фінансових установ. Ці кошти були виділені у вигляді кредитів на ремонт автомобільної дороги M-09 від ЄБРР та траси М-01 від ЄІБ" , - зазначив експосадовець.

За словами Найєма, Агентство регулярно надавало статус по обох цих проєктах офіційними листами на Кабінет міністрів України й на Міністерство фінансів.

Так, по проєкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги M-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на Люблін)" завершені усі перемовини з банком щодо реструктуризації кредиту. Наразі тривають тендерні процедури за правилами банку на обрання підрядної організації. Вже пройшла прекваліфікація компаній, і завершуються торги поміж 6 великих компаній.

Переможець мав бути обраний вже цього місяця і чим скоріше буде призначений новий голова Агентства відновлення, тим швидше вдасться запустити тендерний комітет і завершити цю процедуру, зазначив Найєм.

По проєкту "Європейські дороги України ІІ" (покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва) також завершені усі перемовини з банком щодо реструктуризації кредиту та збільшення доступності кредитних коштів.

"Що важливо ремонтні роботи на усій ділянці М-01 тривають, відповідні документи щодо зміни терміну вибірки кредиту опрацьовуються ЄІБ" , - додав Найєм.

Про неотриманий проєкт водогону у Миколаєві

"Уряд відмовив у наданні коштів на фінансування будівництва ділянок Миколаївського водогону. На відповідній нараді 27 березня 2024 року цю відмову особисто озвучив міністр фінансів Сергій Марченко у присутності премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, голови ВЦА Миколаївської області Віталія Кіма та мера міста Миколаїв Олександра Сенкевича" , - заявив Найєм.

За його словами, доручення щодо будівництва водогону у Миколаївській області та пошуку необхідних коштів було підписано Премʼєр-міністром 28 березня цього року. Зокрема, одразу після отримання доручення команда Агентства відновлення разом з Міністерством відновлення почали відповідні перемовини з Європейським інвестиційним банком.

В рамках перемовин була ухвалена можливість переглянути програму муніципального розвитку ЄІБ для перенаправлення коштів на будівництво водогону, стверджує Найєм.

"Що важливо, ці перемовини відбулись за участі представників Міністерства фінансів. Щобільше, Міністерство фінансів, відповідно до звернення Мінінфраструктури від 25.04.2024 №5421/24/14-24, листом від 26.04.2024 №19030-15-10/13604 надіслало Європейському інвестиційному банку пропозиції щодо реструктуризації спільного інвестиційного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", зокрема, в частині потенційного спрямовування коштів в рамках зазначеного проєкту на забезпечення водопостачання міста Миколаєва" , - зазначив він.

На момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель. Але через тиждень після прийняття постанови про будівництво водогону Олександр Кубраков був звільнений, а новий міністр, та профільні заступники, які мали продовжувати перемовини і переглядати програму, досі не призначені.

Щодо зарплат в Агентстві

"З початку нового року левовій частині працівників було зменшено заробітну плату на 68%. Головний спеціаліст Агентства у грудні отримував близько 30 тисяч грн, а в січні - вже близько 14. Внаслідок чого від початку року Агентство втратило третину своєї команди - люди просто пішли" , - заявив Найєм.

Про загрозу зриву роботи Агентства через масові звільнення команда повідомляла листами прем’єр-міністра, СБУ, НАЗК і Нацдержслужбу.

"Окремо незалежне дослідження заробітних плат усіх центральних органів виконавчої влади було зроблено представництвом ЄС в Україні. Відповідно до нього, заробітна плата в Агентстві відновлення була скорочена найбільше серед усіх ЦОВВ" , - зазначив Найєм.

Про блокування коштів на відновлення

За словами експосадовця, Кабінет міністрів та Міністерство фінансів не погодили проєкти постанов щодо виділення коштів на проєкти відновлення на загальну суму понад 16,6 млрд грн.

"Пройшов майже місяць. Повідомляю, що на цей момент ситуація не змінилась, - ніяких рішень не прийнято, будівництво продовжує простоювати у самий розпал сезону, мешканці не отримують послуг, а будівельні компанії банкрутують" , - зазначив Найєм.

Зокрема, він повідомив, що Кабінетом міністрів та Мінфіном не прийнято рішень щодо:

Постанови Кабінету міністрів України "Про окремі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України", яка передбачає 9,3 млрд грн від Європейської комісії, з яких:

4,06 млрд грн - на захист об'єктів енергетики;

3,3 млрд грн - на будівництво водогону;

1,96 млрд грн - на відновлення штучних споруд.

Зазначається, що Агентством відновлення листом від 25.04.2024 №353дск до Мінінфраструктури було направлено доопрацьований проєкт акта для внесення на розгляд уряду, за результатами розгляду на урядовому комітеті.

Мінінфраструктури 26.04.2024 направило проєкт акта до Кабінету міністрів України для подальшого внесення на засідання.

Станом на 28.06.2024 (проект на розгляді 63 дні) - проєкт акта знаходиться в Кабінеті Міністрів України.

4,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ - на захист обʼєктів енергетики - від БПЛА;

2,8 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ - на відновлення населених пунктів.

Відповідні проєкти постанов були направлені Агентством відновлення до Кабінету міністрів України у квітні та травні цього року, підсумував Найєм.

Нагадаємо﻿﻿, представництво ЄС в Україні висловило занепокоєння щодо невикористання Агентством відновлення 150 млн євро на ремонти, і це не перший випадок "неефективного менеджменту".

Агентство відновлення одразу отримало транш на €150 мільйонів від Єврокомісії, але довела плани фінансування підрядникам без офіційного урядового схвалення.

Раніше джерела повідомляли, що Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" нібито блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури.