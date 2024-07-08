Орбан прилетів до Китаю з "мирною місією"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна, повідомляє Українська правда.

Він лаконічно написав у соцмережі "Мирна місія 3.0" і додав хештег Пекін.

Нагадаємо, у неділю після вояжу до Путіна Орбан пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".