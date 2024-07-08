Ізраїль завдає ударів по об'єктах ХАМАСу у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає ударів по об'єктах ХАМАС у центральній частині Сектору Газа.﻿ Про це повідомляє The Times of Israel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що жителі південного міста Сдерот повідомляють про гучні вибухи внаслідок атаки.

Крім того, кілька годин тому в прикордонній із Газою громаді Тальмей-Еліягу пролунали сигнали повітряної тривоги. Однак у ЦАХАЛ запевнили, що вони були хибними.

Нагадаємо, в неділю, 7 липня, армія Ізраїлю вдарила по школі у Секторі Газа, загинули щонайменше 16 людей.

Додамо, що 5 липня в Катарі делегація Ізраїлю завершила переговори щодо припинення вогню в Секторі Газа.

Раніше ХАМАС відмовився від ключової вимоги, щоб Ізраїль повністю припинив вогонь до підписання угоди.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що будь-яка угода про припинення вогню у Секторі Газа повинна дозволити ЦАХАЛу поновити бойові дії доти, доки він не досягне цілей.