Генсек НАТО розповів про наслідки поразки Заходу в Україні

Китай допомагає Російській Федерації у війні проти України. Ймовірний успіх Кремля у війні, може підштовхнути Пекін на аналогічні агресивні дії в Азії.﻿ Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CBS, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Він зазначив, що війна в Україні демонструє тісний зв'язок Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. На думку генсека, Китай є головним провідником російської військової агресії проти України, а президент Сі Цзіньпін та президент Путін "хочуть, щоб НАТО і Сполучені Штати зазнали поразки в Україні".

Столтенберг зазначив, що якщо Путін переможе в Україні, "це не лише підбадьорить президента Путіна, але й підбадьорить президента Сі". І нагадав слова прем'єр-міністра Японії, що нинішні події в Україні можуть статися в Азії завтра.

"Отже, це демонструє, що НАТО важливий для Сполучених Штатів й у відносинах з Китаєм, адже США - велика країна. Однак у НАТО ви маєте те, чого не має жодна інша велика держава, - понад 30 друзів і союзників. США виробляють 25% світового ВВП, а разом з союзниками по НАТО - вдвічі більше, 50% світової економічної та військової могутності. Тому США сильніші у протидії Китаю разом із НАТО" , - сказав очільник Альянсу.

Столтенберг також додав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву не від імені НАТО, оскільки різні члени Альянсу по-різному взаємодіють із Росією.

"Так, Орбан відвідав Москву, але це не змінює спільних рішень, які ми ухвалюємо як НАТО" , - сказав генсек.

Нагадаємо, ще до початку саміту НАТО у Вашингтоні, що відбудеться 9-11 липня, країни-члени Альянсу мають намір оголосити про передачу додаткових систем ППО та більшої кількості боєприпасів для України.

Також під час саміту його учасники планують узгодити масштабний пакет допомоги для України.

Додамо, що після відвідин Києва, Москви й Азербайджану, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з мирною місією до Китаю.