Росіяни вночі запускали по Україні крилаті ракети

У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1.30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2.30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3.52, повідомляє Українська правда.

"Зафіксовано зліт 4 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10" , – повідомляли Повітряні сили.

У Повітряних силах порадили слідкувати за подальшими повідомленнями й у разі повітряної тривоги прямувати в укриття.

О 00﻿.27 повітряники повідомили, що літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.

О 1.33 ПС повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області.

Орієнтовний час входження ракет в повітряний простір України – після 2:00.

О 1.41 ракетна небезпека оголошена у східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Повітряні сили ЗСУ просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

О 2.34 перша група крилатих ракет зафіксована в Чернігівській області. Курс - на південь.

2.36 Напрямок ракет - Київщина.

О 2.38 заходить нова група ракет через Сумщину.

О 2.41 військові повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано дві групи ракет. Їх вектор руху - на Київщину.

О 2.51 ракети зайшли у повітряний простір Київщини.

О 2.52 ракети рухалися в напрямку Черкащини. Мешканців Канева військові просять пройти в укриття.

О 2.54 зафіксовано ще дві групи ракет, що летять через Чернігівщину в напрямку Київської області.

О 3.04 ПС повідомили, що ракета із Черкащини змінила курс на Київщину. Вектор руху - Біла Церква.

О 3.06 ракета повз Сквиру (Київщина) в напрямку Житомирської області.

О 3.15 військові повідомили про ще одну групу ракет в напрямку Житомира і попросили людей залишатися в укриттях.

О 3.52 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки.

За словами військових, зберігається активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Довідково: Бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 можуть нести ракети Х-101 та Х-555.