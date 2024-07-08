Зеленський сьогодні відвідає Польщу: ймовірно, підпише безпекову угоду

Президента України Володимира Зеленського у понеділок 8 липня чекають з візитом у Варшаві, під час нього очікувано підпишуть двосторонню безпекову угоду. Таку інформацію опосередковано підтвердив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна в ефірі Polskie Radio, повідомляє Європейська правда.

Ще минулого тижня в уряді Польщі повідомляли, що Зеленський може прибути до Варшави перед поїздкою на саміт НАТО у Вашингтоні, який починається вже завтра – у вівторок, 9 липня.

Анджей Шейна на запитання про те, чи Зеленського чекають сьогодні, 8 липня, сказав, що "не може нічого розкривати з міркувань безпеки", і це "стане відомо тоді, коли стане відомо".

Він також сказав, що це буде "важливий візит, пов’язаний із самітом НАТО і дискусією про зміну стратегії Альянсу, а також підтримкою України".

"Прем’єр Дональд Туск говоритиме з президентом Зеленським про членство України у НАТО" , – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі в останніх коментарях ЗМІ казав, що це має відбутися "найближчими днями".