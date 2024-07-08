Зеленський вже прибув до Варшави, зустрінеться з Туском і Дудою – RMF24

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до польської столиці і найближчим часом зуcтрінеться з прем’єром Польщі Дональдом Туском. Про це з посиланням на свої джерела пише RMF24, повідомляє Європейська правда.

Після 11 години за київським часом журналісти дізналися від джерел, що Зеленський вже прибув до Варшави – невдовзі після того, як візит українського президента опосередковано підтвердили в МЗС Польщі.

У рамках візиту він спершу зустрінеться з Дональдом Туском, близько 13:00 за Варшавою (14:00 за Києвом) очікується їхня спільна пресконференція.

Після того відбудеться зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

Зеленський очікувано висловить польським лідерам подяку за підтримку України та повідомить про ситуацію на фронті. Також вони скоординують позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні.

У новині не згадують про заплановане підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Польщею, але з високою ймовірністю це відбудеться сьогодні.