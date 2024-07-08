Зеленський: Польща надасть Україні новий пакет військової допомоги

Президент Володимир Зеленский оголосив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс президента.

За його словами, всі деталі співпраці України та Польщі прописано безпековій угоді, яка була підписана сьогодні. Він також подякував Польщі за готовність і надалі підтримувати нашу країну та відзначив співпрацю в контексті посилення української ППО.

"Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. Це відображено в безпековій угоді й передбачено положенням про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку Польщі. Наші команди разом із військовими опрацюють, як швидко ми можемо реалізувати цей пункт", - сказав президент.

Зауважимо, що станом на 17:40 деталей щодо того, яку військову допомогу Україна отримає від Польщі не оголошувалось.

Гарантії безпеки

З початку року Україна вже підписала понад 20 безпекових угод з союзниками. Нещодавно були підписані з Євросоюзом, Литвою та Естонією.

У документах передбачається підтримка України у випадку, якщо Росія вирішить розпочати повторне вторгнення до вступу української держави до НАТО.

Зокрема, сьогодні Україна і Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.