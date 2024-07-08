Понад 40% українців заробляють менше ніж 10 тисяч - дослідження

43% українців мають заробітну плату меншу ніж 10 тисяч. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в дослідженні Gradus.

Повідомляється, що 43% українців заробляють менше ніж 10 тис. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тис гривень заробляють 21% респондентів.

Зазначається, що заробіток від 10 до 20 тис гривень отримують 31% українців.

Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% — залишися без змін.

При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.

Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% — категорично недостатнім

В дослідженні йдеться, що похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.

Нагадаємо:

Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.