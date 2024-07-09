Байден відреагував на ракетні удари РФ по українських містах

Президент Сполучений Штатів Америки Джо Байден назвав вчорашній російський масований ракетний обстріл кількох міст в Україні "жахливим нагадуванням" про жорстокість країни-агресора, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Ракетні удари Росії, які... вбили десятки мирних громадян України та спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії" - йдеться в публікації Байдена.

Лідер США наголосив на важливості допомоги Україні з боку країн-партнерів та союзників. А також зауважив, що світ не має заплющувати очі на агресію Москви.

"Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію" , - написав американський президент.

Він додав, що цього тижня вітатиме українського колегу Володимира Зеленського на запланованому саміті лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу.

"Цього тижня я буду вітати президента Зеленського та лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб чітко дати зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною" , - заявив Байден.

Комбінований ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці та вдень 8 липня росармія завдала масованого ракетного удару по містах України. Було запущено 38 ракет, збити вдалося 30 повітряних цілей. Раніше повідомлялося, що під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Там все ще триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними. Під час повторного ракетного удару у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.