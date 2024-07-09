У Волгоградській області РФ через атаку дронів загорілася нафтобаза

У ніч на вівторок безпілотники атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза, повідомляє Українська правда.

За інформацією місцевих жителів, 10 вибухів в місті прогриміло близько 4 ранку.

Після цього почалася пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння уламків виникли загоряння на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.

Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано, але енергопостачання не відновлено.

На місці влучання на нафтобазі працюють пожежники.