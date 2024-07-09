У РФ обмежили польоти у двох аеропортах через атаку безпілотників

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в аеропортах російських міст Волгоград і Астрахань обмежили прильоти і вильоти у зв'язку з атакою безпілотників, повідомляє Українська правда.

За словами губернатор Астраханської області Ігоря Бабушкіна, безпілотники нібито намагалися атакувати об'єкти на півночі Астраханської області, але нібито атаку "успішно відбили" і постраждалих немає.

Водночас РИА Новости повідомляє про обмеження в аеропортах Астрахані та Волгограда.

Міноборони РФ заявило, що нібито цієї ночі знищили або перехопили "38 українських безпілотників": 3 − над Бєлгородською областю РФ, 7 − над Курською, 2 − над Воронезькою, 21 − над Ростовською і 5 −- над Астраханською.

Російське міноборони традиційно нічого не повідомляє про якісь руйнування або постраждалих. Однак російські Telegram-канали писали про десяток вибухів і пожежі на нафтобазі та електропідстанціях.