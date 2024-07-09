"Укренерго": Ввечері буде менше відключень, допоміг імпорт з ЄС

У вівторок, 9 липня, буде менше відключень електрики: до 16:00 відключати світло будуть лише двом групам. Таке обмеження діяло до 14:00, його вирішили продовжити.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

Раніше планувалося, що після 14:00 світло мали б обмежити для 3-4 груп.

Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись.

Оновлено. З 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, повідомили﻿ в "Укренерго".

"У вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання з ЄС" , – зазначили в компанії.

Що залежить від кількості груп, які одночасно обмежують

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – більше 12 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.