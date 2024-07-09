Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) 8 липня розширив свої санкційні списки проти Росії, повідомляє Європейська правда.

Таким чином Швейцарія приєдналася до додаткових санкційних списків, ухвалених ЄС. У відповідь на військову агресію Росії проти України, що триває, 24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках 14-го пакета санкцій.

Своєю чергою EAER в межах своєї юрисдикції накладе санкції на ще 69 фізичних та 86 юридичних осіб.

Нові санкції в основному спрямовані на бізнесменів, пропагандистів, представників збройних сил та судової влади, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

До нових суб'єктів санкцій належать, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії у фінансовому та торговельному секторах, які беруть активну участь в обході санкцій.

14-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 24 червня, передбачає низку додаткових заходів, зокрема в енергетичному, фінансовому та товарному секторах. Наразі Федеральна рада Швейцарії вивчає ці додаткові заходи з метою їх можливого ухвалення.

Також EAER наклала заборону на рекламу щодо чотирьох ЗМІ – Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета". Водночас, на відміну від ЄС, Швейцарія вирішила не забороняти ці пропагандистські ЗМІ.