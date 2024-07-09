КМВА: У Києві зросла кількість загиблих від російського удару
Станом на 17:00 вже відомо про 33-х загиблих від ракетного удару російських окупантів по Києву 8 липня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах.
Станом на 15:30 вівторка було відомо, що 32 людини загинули, ще 120 постраждали, 11 осіб врятовано.
Раніше рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві дотепер було 32.
Передісторія:
- 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. У Києві поцілили по лікарні Охматдит, приватній клініці ADONIS та житлових будинках.
- В Охматдиті загинуло 2 дорослих (одна з них лікарка).
- В одному з будинків у Шевченківському районі у результаті удару зруйнований цілий під’їзд − загинуло 7 осіб (з них 3 дітей). На промисловому об’єкті у Шевченківсьоиу районі загинуло 2 особи.
- У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно" − загинули 7 людей.
- У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки ADONIS − загинуло 9 осіб.
- Станом на вечір 8 липня повідомлялося, що загалом унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 37 людей, поранені 170.