Зеленський в США: Б’ємося за більшу кількість ППО та літаків F-16 для України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перебуваючи у Вашингтоні, українська команда працює над більшою кількістю ППО та літаків F-16, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського 9 липня.

"Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів.

"Охматдит" ми відновимо. З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів".

Також глава держави анонсував рішення для Києва, і для міст Дніпровщини та Донеччини.