Bellingcat підтвердив, що по "Охматдиту" вдарила російська ракета Х-101

Аналітики Bellingcat, а також незалежно від них низка експертів з ядерної зброї та ракетних технологій дійшли висновку, що удар по лікарні "Охматдит" у Києві було завдано російською ракетою Х-101, повідомляє Українська правда.

Про це пише Bellingcat і The Insider.

У цьому допомогли чіткі відеозаписи удару, незабаром після атаки опубліковані в соцмережах.

Ракета має кілька характерних ознак Х-101. Наприклад, два коротких крила в середині ракети. Також на відео помітна деталь, схожа на реактивний двигун у її задній частині.

Порівняння скріншота ракети, що вразила лікарню, з 3D-рендерингом ракети Х-101 показує, що ці дві ракети дійсно мають спільні риси. Накладення двох зображень на відео також демонструє збіг рис і пропорцій 3D-моделі Х-101 і ракети, що зруйнувала лікарню.

Російська влада стверджувала, що на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві впала ракета української ППО. У МЗС РФ стверджують, що це була ракета комплексу NASAMS.

Однак, як пише Bellingcat, це твердження брехливе, оскільки на знімках чітко видно реактивний двигун, що помітно звисає з крила ракети. Ця добре помітна особливість присутня на Х-101, але не на ракеті AIM-120 для NASAMS. Крім того, крила в середній частині ракети, що влучила в лікарню, не відповідають крилам AIM-120.

Проте Bellingcat створив другу 3D-модель - ракети AIM-120, - щоб перевірити цю теорію. Під час порівняння цієї моделі із зображеннями ракети, що вразила "Охматдит", видно, що передні крила сильно відрізняються. Крім того, носова частина AIM-120 набагато гостріша, ніж у ракети з відеозапису удару по лікарні. Найбільш помітною є відсутність на AIM-120 будь-якого компонента, схожого на реактивний двигун, який видно в задній частині ракети на відео.

Що передувало:

Раніше Служба безпеки України навела докази, які підтверджують, що РФ вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101.