Росіяни вдарили по Куп'янськ-Вузловому: є загиблі та постраждалі

Російські війська 9 липня вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий, в результаті цього загинули двоє людей, ще 4 постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес".

У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.