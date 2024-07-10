Зеленський закликав США зняти всі обмеження щодо ударів по території РФ

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Зеленський наголосив на потребі американського лідерства, яке не вичікує, а діє зараз.

Він навів приклад нового російського наступу у Харківській області, який захлинувся завдяки дозволу США для ЗСУ завдавати ударів у відповідь західною зброєю по військових цілях у Росії.

"Уявіть, як багато ми зможемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Так само ми зможемо захистити наші міста від російських керованих авіабомб, якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати російські військові літаки на своїх базах" , – заявив Зеленський.

За його словами, це рішення здатне принести негайний результат, і Україна чекає на цей крок.

"І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними можливостями для нанесення глибоких ударів по російським військовим і логістиці в нашому Криму" , – сказав президент.

Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.