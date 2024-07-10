НАТО: Нафтопереробка в РФ скоротилась на майже 17% внаслідок ударів України

Українські удари різними типами зброї мали суттєвий вплив на російську економіку і в НАТО очікують, що вони продовжаться. Про це заявив високопосадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що українські удари з допомогою різних типів зброї здатні досягати вглиб Росії і чинять суттєвий вплив на російську економіку.

"Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв" , – сказав посадовець.

За його словами, цей вплив настільки великий, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку" , – сказав посадовець.

У травні в США заявляли, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.