Україна може бути не зовсім задоволена самітом НАТО – МЗС Польщі

Україна може бути не повністю задоволена результатами саміту НАТО, що розпочався у столиці США. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на брифінгу для польської преси на запитання про перспективи вступу України до НАТО, Сікорський визнав, що це "складне питання", адже "немає нічого небезпечнішого, ніж ненадійні гарантії безпеки".

За його словами, станом на сьогодні у НАТО існує переконання, що Україна може приєднатися до Альянсу лише тоді, коли закінчиться війна. Саме тому, визнав Сікорський, Київ, ймовірно, не буде задоволений "мостом до НАТО", прокладеним на саміті, оскільки він буде задоволений лише тоді, коли виграє війну.

"Але ми багато робимо для того, щоб це сталося" , – зазначив він.

Сікорський додав, що на саміті союзники пообіцяють "величезну" матеріальну допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів доларів на рік і буде сформована група країн, до якої також увійде Польща, для підписання угоди про співпрацю з Україною з питань безпеки.

"Перш за все, ми покажемо, що ми єдині. НАТО створили для стримування агресивної Росії. Росія знову агресивна. НАТО переміг першого разу, переможе і вдруге" , – підсумував він.

Як відомо, на вашингтонському саміті НАТО не очікується запрошення Україні приєднатись до Альянсу.